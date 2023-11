Prasówka z października 2023. Sprawdź, co działo się we Władysławowie. Czy jesteś na bieżąco?

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich wydało ostrzeżenie o sztormie we wschodniej części strefy brzegowej - podał gdański magistrat.

Takie emerytury otrzymają seniorzy w listopadzie 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w listopadzie 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na listopad 2023.

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Apple;Etui dedykowane:iPho...

Etui dedykowane:etui do Samsunga;Etui dedykowane:S...

21 października obchodzimy Światowy Dzień Kartofla lub jak kto woli i zależnie, w którym rejonie Polski mieszka - ziemniaka. Ziemniaki to jedne z najpopularniejszych warzyw. Jesień kojarzy się wykopkami i pieczonymi ziemniakami. Czasy się zmieniają, a ziemniak pozostaje królem w polskiej kuchni. Jak kiedyś wyglądały wykopki? Zobacz!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w październiku uwagę czytelniczek i czytelników z Władysławowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Groźny wypadek na przejściu dla pieszych w Pucku, na ul. Wojska Polskiego. Nadjeżdżający volkswagen staranował 54-letniego pieszego, a mężczyzna trafił do szpitala w Pucku. - To podwójnie niebezpieczne zdarzenie, bo tuż obok jest przedszkole - mówią nam świadkowie zdarzenia.

Szeroko zakrojona akcja "Trzeźwość" w powiecie puckim, a mundurowi pojawili się w miejscowościach: Połczyno, Mrzezino, Puck, Minkowice, Żarnowiec, Łebcz, Władysławowo, Leśniewo i Darzlubie. Dwoje kierowców utraciło prawo jazdy za kierowanie pod wpływem alkoholu. Wpadła 60-latka we Władysławowie i 49-latek w Pucku. Oboje to mieszkańcy powiatu puckiego. Ale nie tylko trzeźwość kierowców sprawdzała drogówka z Pucka.

Za oknem jesień w pełni ale jest coś, co może poprawić humor w te szare, chłodne wieczory. Wielkimi krokami zbliża się Halloween i imprezy, na które można będzie przebrać się za swoją ulubioną postać z horroru i nie tylko! W Gdańsku odbędą się legendarne Halloweenowe wydarzenia, na których nie może Was zabraknąć.

Nadeszła jesień, a więc nadszedł czas na przygotowania do Dnia Wszystkich Świętych oraz Święta Zmarłych. Już 1 i 2 listopada wyruszymy na cmentarze, aby zapalić znicz na grobach naszych bliskich zmarłych i oddać się zadumie. Oprócz zniczy często kupujemy również kwiaty na grób. Nie wszystkie z nich są jednak odpowiednie na tę okazję.

Wi-Fi w domu zwolniło i przeglądanie internetu w telefonie jest prawie niemożliwe? Jeśli sygnał twojej domowej sieci jest słaby, to sprawdź... gdzie stoi lodówka, TV i jakie masz ściany. Źle ustawiony router może namieszać z zasięgiem internetu. Oto co blokuje zasięg Wi-Fi w domu. Sprawdź, co musisz usunąć z okolic swojego routera.

Stare talerze, kubki czy szklanki warte nawet kilka tysięcy złotych. Masz w domu te naczynia z PRL? Ich cena może zawrócić w głowie. Mogą być warte fortunę. Zobacz, czego szukają kolekcjonerzy. Jakie zastawy są najdroższe? Sprawdź szczegóły!