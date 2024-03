Prasówka z lutego 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się we Władysławowie? Bądź na bieżąco

Wybory we Władysławowie. Szymon Redlin i Tomasz Otrompka z ekipą KWW Przedsiębiorca Gmina idą po mandaty radnych. Chcą wydłużyć sezon turystyczny, budować mieszkania młodym, zadbać o lepsze drogi i zapewnić całodobową karetkę pogotowia we Władysławowie.

Brytyjska grupa Depeche Mode zagrała we wtorek 27 lutego pierwszy ze swoich dwóch koncertów zaplanowanych w łódzkiej Atlas Arenie. Fani byli zachwyceni.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lutym uwagę czytelniczek i czytelników z Władysławowa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wybudowany w 1942 obiekt, służył Niemcom podczas II wojny światowej do obserwacji wypuszczonych torped F5B przeznaczonych dla U-bootów i samolotów wojskowych. Teraz... możemy go kupić. Wystarczy „tylko” 5 mln zł.

We wtorek 20 lutego rolnicy będą protestować w powiecie puckim. Największe utrudnienia mają wystąpić w samym Pucku oraz Kosakowie. Policja ostrzega o utrudnieniach na drogach i zaleca objazdy. - Apelujemy do kierowców i podróżnych o cierpliwość i wyrozumiałość - mówi mówi asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk z KPP w Pucku.

We wtorek 20 lutego, w ramach protestu rolnicy zablokują trasę S 7 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Przejazd tym odcinkiem "eski" będzie niemożliwy. Rolnicy będą protestować w ten sposób aż do 10 marca.

Areszt za awanturę w walentynki. Taką konsekwencję musi ponieść 43-letni mieszkaniec powiatu puckiego, który z nożem rzucił się na swoją byłą partnerkę. Mężczyzna terroryzował też rodzinę, a do tego siłą wtargnął do domu. Policjanci znaleźli go nad ranem.

Wybory samorządowe w Pucku. Walkę o fotel burmistrza Pucka zapowiedział Adam Otrompka. Hanna Pruchniewska - urzędująca burmistrz - chce kontynuować rządy i wywalczyć trzecią kadencję z rzędu. Poprzednie wybory H. Pruchniewska wygrała śpiewająco, z kompletem radnych. Teraz kilku ją opuściło, a jeden utworzył konkurencyjny komitet wyborczy. Kto sięgnie po władzę w Pucku w 2024 roku?