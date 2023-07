Prasówka 30.07.2023 z całego tygodnia we Władysławowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Tygodniowa prasówka 30.07.2023: 23.07-29.07.2023 Władysławowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Watershow to niezwykły cyrk, bo... na wodzie. Jest to widowisko jedyne swego rodzaju, podczas którego widzowie mają szansę obejrzeć zdumiewające akrobacje z wykorzystaniem basenu i fontann. Artyści występujący na tej "wodnej scenie" należeli do państwowego cyrku Ukrainy. Co dostajemy podczas półtoragodzinnego show?