Prasówka tygodniowa z 5.11.2023 we Władysławowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Rodzinna interwencja w powiecie puckim związana z narkotykami. Zaniepokojona o swojego 17-letniego syna matka poprosiła policję o interwencję. Nie myliła się. Mundurowi z KPP w Pucku w łóżku nastolatka znaleźli sporo mefedronu. Chłopak tłumaczył, że znalazł się tam... przypadkiem. Ale nie przez przypadek trafił do policyjnej celi.

Od rozpoczęcia policyjnej akcji "Wszystkich Świętych" na pomorskich drogach doszło do 12 wypadków, w których rannych zostało 12 osób. Funkcjonariusze zatrzymali 32 nietrzeźwych kierowców. To bilans za pierwsze 2 dni listopada, poinformowała pomorska policja.

Aromatyczny dorsz pieczony to danie, które można zrobić na piątkowy obiad. Ryba znakomicie smakuje polana sokiem z cytryny i obłożona plasterkami czosnku. Dorsza można także doprawić świeżym tymiankiem, rozmarynem lub natką pietruszki. Zobacz prosty przepis na dorsza z piekarnika, który przekona nawet rybnych sceptyków.

Na zachodzie Europy szaleje cyklon Ciaran, którego skutki są tragiczne. W wielu miejscach dochodzi do potężnych burz i wichur prowadzących do śmierci kolejnych osób. Sztorm dociera również do Polski. Sprawdź, gdzie będzie najbardziej odczuwalny.

Strażacy oddali cześć nurkowi, który zmarł w wyniku wypadku, do jakiego doszło podczas poszukiwania Grzegorza Borysa. 2 listopada, w czwartek, w całej Polsce mogliśmy usłyszeć syreny, które były częścią oddanego hołdu śp. sekc. Bartoszowi Błyskali.

Czy ceny materiałów budowlanych pójdą w górę? To pytanie zadają sobie ci, którzy myślą o budowie domu, ale także o kupnie. Wyższe ceny za materiały budowlane oznaczają bowiem wyższe ceny za gotowe mieszkania czy domy. Sprawdź, co najbardziej zdrożało, a co najmniej i czy będą dalsze wzrosty cen.