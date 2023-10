Prasówka 15.10.2023 z całego tygodnia we Władysławowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Sobota 14 października to dzień ciszy wyborczej oraz referendalnej. Nie można prowadzić, namawiać do oddania głosów, czy zrywać plakatów. Policja jednak odnotowała m.in. w Gdańsku, Wieliczce i Rzeszowie kilka incydentów zaburzenia ciszy wyborczej.

Co warto wiedzieć, zanim odwiedzi się lokal wyborczy w niedzielę (15 października)? Tego dnia nie można prowadzić agitacji. I lepiej mocno się namyślić przed wzięciem kart do głosowania.

Kiedy piątek wypada trzynastego dnia miesiąca, wielu z nas obawia się 24 godzin pełnych pechowych zdarzeń. Okazuje się, że tej magicznej daty bali się również przed wiekami. Piątek trzynastego to prawdziwa kumulacja zabobonów i przesądów.

PZU Zdrowie uroczyście otworzyło wielospecjalistyczne centrum medyczne w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2. To pierwsza własna placówka operatora medycznego w tym mieście. W Trójmieście PZU Zdrowie ma sześć placówek własnych i pracowni diagnostycznych, z których mogą korzystać zarówno pacjenci z pakietami medycznymi PZU Zdrowie, jak i w ramach pojedynczych wizyt.

Horoskop dzienny na czwartek 12 października 2023 r. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać?

"15 października obroń swoje prawo do obniżonego wieku emerytalnego, świadczeń rodzinnych i 800+, do 13. i 14. emerytury" - możemy usłyszeć w najnowszym spocie Prawa i Sprawiedliwości, który ukazał się w mediach społecznościowych.

Nowe osiem zbiorników do magazynowania paliw ma już do dyspozycji PERN. Dwa z nich przedstawiciele spółki Skarbu Państwa zaprezentowali dziś, 12 października, w bazie w Dębogórzu koło Gdyni. Kolejne inwestycje PERN mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Referendum 2023 odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych - 15 października. Wiemy już, jak będzie wyglądała karta do głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała zatwierdzony wzór. Zobacz formularz, na którym będziesz mógł zaznaczyć swoją odpowiedzieć na cztery pytania referendalne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca tzw. świadczenia honorowe 194 stulatkom z Pomorza. To dodatkowe przeciętne wynagrodzenie krajowe co miesiąc. Przysługuje ono niezależnie od emerytury czy innych dodatków. Pięć lat temu w Pomorskiem stulatków było 137.

Teoretycznie październik to nad Bałtykiem koniec sezonu. Teoretycznie, bo ten jest wyjątkowy - nad morze wciąż ciągną tłumy turystów z całej Polski.

Wi-Fi w domu zwolniło i przeglądanie internetu w telefonie jest prawie niemożliwe? Jeśli sygnał twojej domowej sieci jest słaby, to sprawdź... gdzie stoi lodówka, TV i jakie masz ściany. Źle ustawiony router może namieszać z zasięgiem internetu. Oto co blokuje zasięg Wi-Fi w domu. Sprawdź, co musisz usunąć z okolic swojego routera.

Podsuwamy pomysł na kobiecą łazienkę z tapetą w roli głównej. Zobacz, jak wyjątkowo można urządzić strefę relaksu. Sprawdź, jak modnie i funkcjonalnie zaaranżowała swoją łazienkę w bloku projektantka wnętrz.