Prasówka 14.06.2024 Władysławowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Władysławowa

W piątek (14.06.2024) blokada drogi w Darzlubiu. Mieszkańcy zamkną ją dla ruchu dwa razy w ciągu dnia. Ta drastyczna forma to próba zwrócenia uwagi na źle wykonany remont drogi powiatowej 1440G. Z utrudnieniami muszą się liczyć m.in. ci, którzy jadą do Wejherowa, Pucka, Władysławowa lub Lęborka.

Specjalnie wyróżnienie dla policjanta z Pucka, który naraził swoje życie podczas pożaru restauracji we Władysławowie. Aspirant Przemysław Patelczyk z objętego ogniem budynku wyniósł butle z gazem, by nie dopuścić do tragedii. Za jego postawę dostał teraz nagrodę od zawodowych strażaków z Pucka. - Gratulujemy wyróżnienia i bohaterskiej postawy! - komentuje asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.