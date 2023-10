Prasówka z całego tygodnia 22.10.2023 we Władysławowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Co się będzie działo w wrześniu 2023 w powiecie puckim? Organizatorzy imprez w powiecie puckim nie zapominają o nas i nie pozwalają się nudzić. W ofercie są m.in. wydarzenia kulturalne, a także sportowe. Bez względu na pogodę - zawsze będzie coś ciekawego do zrobienia! Co robić w powiecie puckim w: Pucku, gminie Puck, gminie Kosakowo, gminie Władysławowo, gminie Krokowa, gminie Jastarnia, w Helu? Podpowiadamy!

Już nie tylko policja może wystawić taki mandat. Straż Miejska zyskała nowe uprawnienia. Od 20 października może karać za brak uprawnień do jazdy m.in. rowerem.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Morski Oddział Straży Granicznej 16 października podpisał umowę na zakup i dostawę dwóch poduszkowców przeznaczonych do działań patrolowo-interwencyjnych. Jednostki zbuduje firma Griffon Hoverwork Limited. Wartość zamówienia wynosi ponad 28 mln zł, wykonawca ma rok na realizację umowy.

Za oknem jesień w pełni ale jest coś, co może poprawić humor w te szare, chłodne wieczory. Wielkimi krokami zbliża się Halloween i imprezy, na które można będzie przebrać się za swoją ulubioną postać z horroru i nie tylko! W Gdańsku odbędą się legendarne Halloweenowe wydarzenia, na których nie może Was zabraknąć.

Znamy wyniki wyborów w powiecie puckim, gdzie wygrała Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość było drugie, zdobywając najwięcej głosów w gminie Puck i w gminie Krokowa. Kolejny pojedynek stoczyli też ze sobą dwaj kandydaci na posłów powiatu puckiego: Kazimierz Plocke i Michał Kowalski. Jednak lokalnie to nie obaj panowie byli liderami zestawień. Powiat pucki najchętniej głosował na Barbarę Nowacką oraz Marcina Horałę.

Zmarła wieloletnia lekarka związana ze Szpitalem Puckim. Wioleta Pokora pracowała tu ok. 20 lat. Świetnie znało ją wielu pacjentów. - Chirurgia była jej powołaniem, pasją i życiem - podkreślają w Szpitalu Puckim.

Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych. Na stronach PKW można znaleźć rezultaty głosowania we wszystkich obwodowych komisjach, w tym również w więzieniach i aresztach śledczych. Kto tam wygrał? Oto wyniki w znanych placówkach penitencjarnych.

Powoli opada kurz po wyborach parlamentarnych, jakie miały miejsce w niedzielę, 15 października. Chociaż największe poparcie miało Prawo i Sprawiedliwość, to nie ulega wątpliwości, że Koalicja Obywatelska w porozumieniu z Trzecia Drogą i Nową Lewicą może przejąć kontrolę w Sejmie. Co do Senatu wątpliwości nie ma - tam pakt senacki będzie miał 66 mandatów.

Wybory parlamentarne już za nami. Po 15 października skład Sejmu zmieni się diametralnie. Kogo pomorscy wyborcy wybrali na swoich reprezentantów, a które ugrupowania dostały najwięcej mandatów? Przedstawiamy wszystkich wybranych posłów z okręgów gdańskiego i słupsko-gdyńskiego.

Koalicja Obywatelska wygrywa wybory w powiecie puckim. Na drugim miejscu Prawo i Sprawiedliwość, na trzecim Trzecia Droga. Rekordową frekwencję podczas wyborów parlamentarnych w powiecie puckim odnotowano w gminie Kosakowo. Tutaj do urn wyborczych poszło tu 85,10 procent uprawnionych do głosowania (11,9 tys. mieszkańców). I to jedyny samorząd na ziemi puckiej, w którym przekroczono pułap 80 proc. "Najgorszą" gminą pod względem frekwencji była Krokowa, ale i tu przekroczony został próg 70 proc.