Tu zagłosujesz w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lista lokali wyborczych we Władysławowie

PKW przedstawiła listę lokali wyborczych we Władysławowie. Nie wiesz, gdzie oddać swój głos? Sprawdź szczegóły poniżej. Zobacz, gdzie możesz zagłosować w Eurowyborach 2024.

Podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

Polska w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest podzielona na 13 okręgów wyborczych: województwo pomorskie,

województwo kujawsko-pomorskie,

województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie,

część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński oraz zagranica i statki),

część województwa mazowieckiego (powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski i wyszkowski oraz miasta na prawach powiatu: Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce),

województwo łódzkie,

województwo wielkopolskie,

województwo lubelskie,

województwo podkarpackie,

województwa małopolskie i świętokrzyskie,

województwo śląskie,

województwa dolnośląskie i opolskie,

województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Może Cię zainteresować Kampania wyborcza i jej finansowanie – co warto wiedzieć?

Lokale wyborcze we Władysławowie - lista

Przedstawiamy spis lokali wyborczych we Władysławowie. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

Blue Resort Sp. z o.o.

adres: Łowiecka 18, 84-105 Ostrowo

numer komisji: 11 Ostrowo

Hotel Okulski Grand

adres: Garnizonowa 40, 84-104 Rozewie

numer komisji: 9 Rozewie

Szkoła Podstawowa

adres: Słowackiego 4, 84-104 Jastrzębia Góra

numer komisji: 10 Jastrzębia Góra

Szkoła Podstawowa

adres: Wojska Polskiego 47, 84-105 Karwia

numer komisji: 12 Karwia

Szkoła Podstawowa

adres: Władysławowska 87, 84-120 Chłapowo

numer komisji: 7 Chłapowo

Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: 1000-lecia Państwa Polskiego 2, 84-120 Władysławowo

numer komisji: 3 Władysławowo 8 Marca

Augustyna Dettlaffa

Augustyna Necla

Augustyna Rietza

Brzegowa

Floriana Ceynowy

Franciszka Fenikowskiego

Gdańska

Gdyńska

Geodetów

Helska

Inżynierska

Jakuba Myślisza

Jana Drzeżdżona

Janiny Porazińskiej

Juliana Tuwima

Jurkowa

Ks. Alojzego Piłata

Kwiatowa

Lecha Bądkowskiego

Łąkowa

Męczenników Wielkiej Wsi

Nadmorska

Niepodległości

Piaszczysta

Piwna

Przemysłowa

Rzemieślnicza

Skandynawska

Stadionowa

Stolarska

Średnia

Wewnętrzna

Żytnia

Szkoła Podstawowa nr 2

adres: 1000-lecia Państwa Polskiego 2, 84-120 Władysławowo

numer komisji: 1 Władysławowo: 1000-lecia Państwa Polskiego

Abrahama od nr 4 do nr 11

Gen. Józefa Hallera

Rybacka

Siedleckiego

Towarowa

Urząd Miejski

adres: gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo

numer komisji: 2 Władysławowo Abrahama nr 1, 2, 3, 3A, 15, 16, 17, 18, 19

Portowa

Bohaterów Kaszubskich

Starowiejska

Szkutników

Szyperska

Ratowników Morskich

Władysława IV

Źródlana

Zespół Szkół Nr 1

adres: Morska 1, 84-120 Władysławowo

numer komisji: 5 Władysławowo Burtowa

Cetniewska

Cumowa

Czwartaków

Długa

Drogowców

Droga Chłapowska numery nieparzyste od 35 i numery parzyste od 30

Gawędy

Harcerska

Jachtowa

Kapitańska

Komandorska

Kotwiczna

Krótka

Masztowa

Morenowa

Na Stoku

Na Wzgórzu

Nawigacyjna

Ogrodowa

Parkowa

Pokładowa

Róży Wiatrów

Skautów

Słoneczna

Sterowa

Stoczniowców

Szarych Szeregów

Trałowa

Zawiszy

Zuchów

Zespół Szkół nr 1

adres: Morska 1, 84-120 Władysławowo

numer komisji: 4 Władysławowo Adama Asnyka

Adama Mickiewicza

Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Błękitnej Armii

Brzoskwiniowa

Brzozowa

Bolesława Prusa

Droga Chłapowska numery nieparzyste 1 - 33A i numery parzyste 2 – 24

Droga Swarzewska

Dworcowa

Hryniewieckiego

Elizy Orzeszkowej

Ignacego Krasickiego

Jana Brzechwy

Jabłoniowa

Jana Kochanowskiego

Jęczmienna

Kadm. Józefa Unruga

Kontradm. W. Steyera

Kolejowa

Ks. Merkleina

Leona Golla

Literacka

Mjr. Henryka Sucharskiego

Marii Dąbrowskiej

Marii Konopnickiej

Mikołaja Reja

Młyńska

Morska

Morelowa

Obrońców Helu

Owsiana

Płk. Stanisława Dąbka

Pszeniczna

Radarowa

Skwer Antoniego Abrahama

Spokojna

Sportowa

St. Przybyszewskiego

Stanisława Lema

Stanisława Wyspiańskiego

Świerkowa

Władysława Reymonta

Wyzwolenia

Żeromskiego

Żwirowa

Świetlica

adres: Szkolna 3, 84-104 Tupadły

numer komisji: 8 Tupadły

adres: Kaperska 25, 84-120 Chałupy

numer komisji: 6 Chałupy

Może Cię zainteresować Głosowanie elektroniczne – czy jest możliwe w Polsce?

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Może Cię zainteresować Głosowanie korespondencyjne. Co trzeba wiedzieć?

Głosowanie w wyborach do PE

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim. Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne. Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Czym jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Próg wyborczy do PE

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

Może Cię zainteresować Państwowa Komisja Wyborcza – co warto wiedzieć?

Wideo Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek. Zdobywca Oscara miał 71 lat