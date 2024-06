Dwulatek porażony prądem we Władysławowie. Chłopak w ciężkim stanie trafił do szpitala

2-letnie dziecko porażone prądem we Władysławowie

Do zdarzenia doszło we Władysławowie ok. godz. 11 rano. To wówczas wpłynęło zawiadomienie do dyżurnego puckiej komendy policji.

- Według zgłoszenia miało dojść do porażenia prądem dwuletniego chłopca we Władysławowie - mówi asp. szt. Joanna Samula-Gregorczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku. - Policjanci z Władysławowa, którzy pojechali na miejsce, zastali ratowników w trakcie akcji reanimacyjnej.

Jak doszło do zdarzenia we Władysławowie? Według ustaleń policjantów 2-latek został porażony prądem podczas zabawy.

- W stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala - informuje rzecznik puckiej policji. - W czasie zdarzenia rodzice byli trzeźwi, ustalili mundurowi z Władysławowa.

Na miejscu pracowali policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego i technik kryminalistyki.