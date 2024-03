Wycieczki rowerowe do 34 km od Władysławowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 marca?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w pobliżu Władysławowa? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 34 km od Władysławowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Władysławowa przygotowaliśmy na weekend.

Ścieżki rowerowe w okolicy Władysławowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Władysławowa, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 09 marca we Władysławowie ma być 3°C. Nie powinno padać. W niedzielę 10 marca we Władysławowie ma być 6°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Rowerowa Mierzeja Helska Stopień trudności: 1.0

Dystans: 75,91 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 254 m

Suma zjazdów: 1 238 m Rowerzystom z Władysławowa trasę poleca Szy Ścieżka rowerowa po Półwyspie Helskim, który poprawnie powinien być nazywany mierzeją, chodziła, lub raczej jeździła, za nami od dawna. Korzystając z letniej pogody i przywróconych rejsów tramwaju wodnego w końcu i my trafiliśmy na Hel. Rejs trójmiejskim tramwajem wodnym, którego funkcje pełnią katamarany Żeglugi Gdańskiej, trwa prawie dwie godziny. Bilety warto kupić w przedsprzedaży, gdyż popularność linii sprawia iż przed rejsem często biletów braknie. Na statku niestety brakuje indywidualnych uchwytów na rowery, wobec czego płyną one ustawione 'w kupie' na rufie.

Helska ścieżka stanowi bez wątpienia ważny turystyczny walor Helu. W pełni sezonu jazda nią na pewno należeć jednak może do przeżyć z gatunku nieco ekstremalnych ;). Nawierzchnia zmienia się kilkukrotnie: początkowo żwirowo-piaszczysta, przechodzi w nierówną kostkę, następnie gdzieś przed Władysławowem staje się znacznie równiejsza, by z kolei za Swarzewem prowadzić zwykłą polną drogą. Po drodze w miastach potrafi zniknąć zupełnie (Jurata, Jastarnia), czy dzielić wąski chodnik z pieszymi, którzy na dodatek za nic mają rowerowe oznaczenia. Przed Juratą potrafią zaskoczyć drzewa, wyrastające wprost ze ścieżki, za Kuźnicą straszą nieoznakowane zakręty o 90 stopni, czy niebezpieczne 'klomby' przed Swarzewem. Powodzenia więc, miły rowerzysto ;). Wszystko to jednak nie psuje ogólnego bardzo dobrego wrażenia i przefajnych rowerowych wrażeń po drodze: od rybno-piwnych w knajpkach Półwyspu ;), przez nastrojowe widoki na Zatokę Gdańską czy Pucką, rybackie klimaty w mijanych portach Helu, po militarne wspomnienia z II wojny światowej.

Do tych ostatnich należy Muzeum Obrony Wybrzeża zlokalizowane w dawnej niemieckiej baterii dział "Schleswig Holstein". Tak starannie i pieczołowicie przygotowanej placówki muzealnej nie widziałem dawno. Setki przeróżnych eksponatów, zdjęcia, szkice, podkłady dźwiękowe - inny w każdej z sali, pomieszczenia zaaranżowane by oddać dawny klimat, nawet sala kinowa. I główna atrakcja miejsca - podstawa potężnego działa, podczas wojny wywiezionego przez Niemców do Norwegii, wraz z pobliską wieżą sterowania ogniem z rozległym widokiem na najszerszy fragment Mierzei Helskiej. Naprawdę starannie stworzone miejsce i nie próbujcie tam nie zajrzeć będąc w pobliżu. Warto zaglądać do helskich portów. Kameralne nabrzeże z pięknym drewnianym krzyżem w Kuźnicy kontrastuje z pobliskim największym polskim portem rybackim we Władysławowie. Przy odrobinie szczęścia i nieuwadze strażników można też przejechać się po nabrzeżach pełnych cumujących władysławowskich kutrów.

Naszą wycieczkę zakończyliśmy w Redzie, po przejechaniu prawie 80 kilometrów. Ostatni etap, z Pucka do Redy, można pokonać przez Żelistrzewo i Mrzezino, potem wzdłuż doliny Redy, unikając popularnej i mało bezpiecznej trasy na Mierzeję. Fajna trasa! :]

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Decathlon MTB Pomerania Władysławowo CHłapowo Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 223 m

Suma zjazdów: 222 m Trasę dla rowerzystów z Władysławowa poleca MTBpomerania Szybka trasa, techniczna, dużo singli i piachu.

1 pętla dla dystansu SPEED

2 pętle dla dystansu MEGA

2.5 pętli dla dystansu ULTRA

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: REWA- OSŁONINO-RZUCEWO-PUCK Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,08 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 161 m

Suma podjazdów: 457 m

Suma zjazdów: 535 m Rowerzystom z Władysławowa trasę poleca Markwawrzyn

Trasę możemy spokojnie pokonać rowerem turystycznym. 15% trasy prowadzi po drogach asfaltowych kiepskiego stanu, 15% po drogach ułożonych z płyt betonowych. Reszta trasy to częściowo utwardzone i szutrowe drogi.Trasę rozpoczynamy w miejscowości nadmorskiej REWA następnie udajemy się szutrową i utwardzoną drogą do rezerwatu BEKA który możemy przejechać po płytach betonowych. Rezerwat Beka jest ciekawym miejscem i warto się tam zatrzymać na podziwianie różnego rodzaju ptactwa. Dalej jedziemy utwardzoną drogą do miejscowości OSŁONINO. Jest to część międzynarodowej trasy rowerowej R10 i krajowej niebieskiej trasy rowerowej. Po przejechaniu m. OSŁONINO jedziemy dalej drogą asfaltową kiepskiego stanu do miejscowości RZUCEWO gdzie możemy zwiedzić zamek JANA III SOBIESKIEGO i OSADĘ ŁOWCÓW FOK. Dalej jedziemy blisko brzegu do miejscowości PUCK. W połowie drogi między RZUCEWEM a PUCKIEM musimy wykonać bardzo ostry podjazd na klif którym dalej udajemy się do m. PUCK. Z klifu rozciągają się przepiękne widoki na cała Zatokę i okoliczne pola.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend we Władysławowie

🚲 Trasa rowerowa: Czerwono-czarny do Tczewa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 336 m

Suma zjazdów: 374 m Trasę rowerową mieszkańcom Władysławowa poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa do Tczewa. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy m. in.: skansen w Mokrym Dworze, dzwonnicę w Wiślinie, kościół w Wróblewie, kaplicę w miejscowości Grabiny-Zameczek, kościół w Krzywym Kole, kościół w Steblewie. Polecam tą trasę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem Zagórskiej Strugi Stopień trudności: 2.0

Dystans: 56,23 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 164 m

Suma podjazdów: 953 m

Suma zjazdów: 973 m Rowerzystom z Władysławowa trasę poleca Max_c74 Szlak Zagórskiej Strugi to jeden z dwu szlaków łączących Trójmiasto z Wejherowem poprzez duży kompleks leśny rozciągający się na skraju Wysoczyzny Gdańskiej na południe od linii kolejowej Gdynia- Wejherowo znany jako lasy Chylońsko -Wejherowskie. Jest to trasa o wybitnie leśnym charakterze, urozmaicona licznymi podejściami (w naszym przypadku podjazdami), w tym na najwyższą w rejonie Trójmiasta "leśną" Górę Krzyżową, a także partiami dolinnymi potoków rozcinających krawędź wysoczyzny. Jeden z nich, niezwykle malowniczy, któremu szlak towarzyszy na blisko jednej piątej jego biegu, posłużył jako źródło nazwy szlaku.

Wycieczka oczywiście z grupą rowerową ''Grażyna i Janusze na rowerach''. Polecam trasę i grupę rowerową.

Nawiguj

