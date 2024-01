Trudny poranek dla kierowców z Władysławowa. W poniedziałek będzie mróz i skrobanie szyb Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Upewnij się, czy jutro we Władysławowie nie trzeba będzie skrobać szyb. Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na najbliższą noc. Prognoza przewiduje, że nocą z niedzieli na poniedziałek termometry pokażą -5°C.Spodziewana wilgotność powietrza we Władysławowie to 93%, a prawdopodobieństwo opadów : 1%. Do tego prędkość wiatru w nocy ma wynieść 26 km/h. W konsekwencji w nocy z niedzieli na poniedziałek niemal na pewno we Władysławowie pojawią się oblodzenia.