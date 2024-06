Trasy spacerowe do 34 km od Władysławowa. Urokliwe trasy na weekend 8 - 9 czerwca

Nie masz pomysłu na ciekawą ścieżkę na spacer w okolicy Władysławowa? Nasze podpowiedzi, gdzie warto sie wybrać. Wybraliśmy 3 ciekawe propozycje tras. Mogą mieć różny czas przejścia, i właśnie dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 3 trasy na ciekawy spacer w odległości do 34 km od Władysławowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy spacerowe w okolicy Władysławowa warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki spacerowe z Władysławowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 34 km od Władysławowa, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 08 czerwca we Władysławowie ma być 22°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 33%. W niedzielę 09 czerwca we Władysławowie ma być 18°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 43%. 🌳 Trasa spacerowa: Pingwiny Stopień trudności: 1.0

Dystans: 8,26 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 1 min.

Przewyższenia: 94 m

Suma podejść: 204 m

Suma zejść: 193 m Trasę spacerową mieszkańcom Władysławowa poleca Max_c74 Wycieczka piesza brzegiem morza do Gdyni Orłowo. Trasa jest łatwa do pokonania. Wycieczka może mieć charakter cykliczny i ma ca celu podziwianie przyrody z rana.

🌳 Trasa spacerowa: Paraszyńskie wzgórza i wąwozy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 22,37 km

Czas trwania spaceru: 5 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 191 m

Suma podejść: 1 293 m

Suma zejść: 1 288 m GR3miasto poleca trasę spacerowiczom z Władysławowa Ostatnio wybraliśmy się na wędrówkę krajoznawczą przez przepiękne lasy Nadleśnictwa Strzebielino. To wspaniałe wypiętrzone i mocno pofałdowane tereny, które głębokim wąwozem przecina rzeka Łeba. Górujące nad nią wzgórza przekraczają 200 m n.p.m. co odczuliśmy w nogach, wdrapując się na ich szczyty. Prócz wspinaczki zagłębiliśmy się w ciekawych jarach, które objęte są ochroną Rezerwatu Przyrody Paraszyńskie Wąwozy. Na obszarze tym pokonaliśmy również tzw. kamienne mosty. Uzupełnieniem naszej marszruty były liczne pomniki przyrody oraz XVIII wieczny dwór w Paraszynie.

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka wśród Bieszkowickich Moczarów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 19,74 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podejść: 1 123 m

Suma zejść: 1 126 m GR3miasto poleca trasę mieszkańcom Władysławowa Bieszkowice to mała wieś leżąca w gminie Wejherowo. Miejscowość ta znana jest przede wszystkim z letnich wypadów nad jezioro, wszak leżące nieopodal akweny, to jedne z najczystszych jezior nieopodal Trójmiasta. Tłumy i gwar zupełnie nam jednak nie po drodze, dlatego też uwielbiamy odwiedzać to miejsce poza sezonem, a najbardziej zimą. Przy większych mrozach jeziora i pobliskie torfowiska skute są lodem, a ścieżki twarde jak skała, co pozwala przejść nawet najbardziej podmokły teren o suchych stopach. Do tzw. Bieszkowickich Moczarów prócz okolicznych jezior: Bieszkowickiego, Zawiat, Borowo zalicza się także mniejsze akweny: Jezioro Pałsznik, Krypko, Wygoda, Rąbówko oraz Borowe Oczko. Pierwsze trzy objęte są ochroną dlatego też kąpiel w nich jest zabroniona.

Dlaczego warto spacerować?

Spacerowanie przynosi wiele korzyści. Regularne spacery pomagają w walce ze stresem, a także pozytywnie wpływają na układ krążenia. Wpływają więc pozytywnie zarówno na zdrowie psychiczne, jak i fizyczne. Ruch to ważna część naszego życia, gdy chcemy dbać o zdrowie. Nie każdy ma czas i ochotę na uprawianie sportu. Spacerowanie to prosta forma aktywności i dobra alternatywa dla wszystkich, którzy nie przepadają za sportem. Oczywiście, jeśli jesteś osobą aktywną sportowo, spacery będą świetnym dopełnieniem.

Dbanie o odpowiednią dawkę ruchu powinno być szczególnie istotne dla osób, które mają siedzący tryb pracy. Wprowadź codziennie spacery do swoich planów, a zobaczysz ich pozytywny wpływ na Twoje samopoczucie. Ile powinno się robić kroków dziennie?

WHO podaje, że dzienna dawka kroków dla osoby dorosłej i zdrowej powinna wynosić pomiędzy 6 000 - 8 000 kroków dziennie. Natomiast osoby z przewlekłymi chorobami od 3 500 do 5 500 kroków dziennie. Czy to dużo? Zależy dla kogo. Jeśli do tej pory nie zwracałeś uwagi na to i niewiele się ruszałeś, warto zacząć od krótkich spacerów i stopniowo zwiększać liczbę kroków, by się nie zniechęcić. Oczywiście im więcej kroków, tym więcej korzyści, jednak nie warto popadać w skrajności. Każdy ma czasem słabszy dzień lub gorzej się czuje. Nie zmuszaj się wtedy na siłę do zrobienia odpowiedniej liczby kroków. Jeśli twoje ciało domaga się regeneracji, pozwól sobie na to. Spacery to świetny pomysł na spędzanie czasu z najbliższymi. Dlaczego nie połączyć przyjemnego z pożytecznym? Umawiasz się regularnie na kawę z przyjaciółką? A może codziennie wieczorami siedzisz przed telewizorem z drugą połówką? Spróbuj zaproponować inną formę spędzanie czasu i wyciągnij najbliższych na spacer, jeśli pogoda jest sprzyjająca.