Trasy spacerowe do 34 km od Władysławowa. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 20 - 21 stycznia

Szukasz pomysłu na uroczą ścieżkę spacerową w okolicy Władysławowa? Oto nasze podpowiedzi, gdzie można się wybrać. Mamy 3 ciekawe trasy. Mają różną długość, i dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 3 trasy na prozdrowotny spacer w odległości do 34 km od Władysławowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy spacerowe niedaleko Władysławowa proponujemy na weekend.

Ścieżki spacerowe z Władysławowa

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer oddalonych maksymalnie o 34 km od Władysławowa, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 20 stycznia we Władysławowie ma być 0°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 25%. W niedzielę 21 stycznia we Władysławowie ma być 1°C. Nie będzie padać. 🌳 Trasa spacerowa: Oksywie-Rewa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,31 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podejść: 173 m

Suma zejść: 213 m Trasę dla spacerowiczów z Władysławowa poleca Max_c74 Wycieczka piesza z Oksywia Górnego do Rewy. Trasa jest łatwa, ale miejscami wymaga pokonania sporych przeszkód terenowych. Polecam zejście z klifu w okolicy cmentarza MW oraz zejście do Wąwozu Kalkucz (zwłaszcza po deszczu). Po drodze sporo ładnych widoków i ciekawych miejsc. Polecam tę trasę.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: Wędrówka przez wzgórza i Wąwozy Paraszyńskie, dzień 2 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 11,92 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 126 m

Suma podejść: 311 m

Suma zejść: 386 m Trasę dla spacerowiczów z Władysławowa poleca GR3miasto Paraszyno to maleńka kaszubska osada, nad którą górują ponad dwustumetrowe wierzchołki licznych wzgórz, a przez środek wąskim jarem płynie rzeka Łeba. To bardzo malowniczy teren, w który warto wybrać się zarówno na piechotę, rowerem jak i kajakiem. Każdy amator aktywnego wypoczynku znajdzie tu coś dla siebie, to wspaniały teren by przygotować się do wypadu w góry, wszak na odcinku kilkunastu kilometrów spokojnie osiągnąć można sumę przewyższeń równą np.: Bieszczadom.

Tym razem zagościliśmy tu na dwa dni, a bazą naszego wypadu było Leśne Schronisko Łowców Przygód w Porzeczu.

Nawiguj

🌳 Trasa spacerowa: 20 metrowy kamienny most kolejowy k./Rozłazina Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,82 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podejść: 1 311 m

Suma zejść: 1 311 m GR3miasto poleca trasę spacerowiczom z Władysławowa Nadleśnictwo Strzebielino kryje w swych lasach mnóstwo ciekawostek m.in. nieczynną już linię kolejową między Lęborkiem a Kartuzami. Na jej długości znajduje się wiele pięknych kamiennych wiaduktów, które wysokością sięgają niekiedy 20 metrów. Głównym celem naszej wędrówki jest ciekawy wiadukt wznoszący się nad Strugą Węgorza k./Rozłazina. Opis trasy: Wędrówkę rozpoczynamy i kończymy w Godętowie k./Lęborka.

Głównym celem naszej wędrówki jest kamienny most kolejowy k./Rozłazina. Wiadukt został wybudowany w latach 1903 - 1905 by umożliwić ruch kolejowy na odcinku Lębork - Kartuzy. Od roku 2001 linia ta jest zawieszona. Wysokość budowli w najwyższym punkcie wynosi 18 metrów. Pod wiaduktem przepływa Struga Węgorza, zwana do niedawna Młyńską z uwagi na znajdujący się nieopodal młyn. Niestety po drugiej wojnie budynek popadł w ruinę, obecnie nie pozostało po nim śladu.

Prócz kamiennego kolejowego wiaduktu na trasie zobaczyliśmy wiele innych ciekawostek. Zaczynając od miejsca rozpoczęcia naszej wycieczki, czyli Godętowa mamy odrestaurowany pałac ze stylową restauracją i hotelem. Następnie kilkadziesiąt metrów po zagłębieniu się w lesie, aleję drzew pomnikowych otaczające ruiny grobowca rodziny Goddentow. Dalej w kierunku Lęborka: Jezioro Lubowidzkie, które w sezonie letnim oblegane jest przez miejscowych plażowiczów i amatorów "grillowanego steaka", a przed samym kamiennym wiaduktem ciekawą farmę danieli. W drodze powrotnej, idąc przez gęsty las napotykamy na nieco zapomniany stary cmentarz poewangelicki.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend we Władysławowie

