Trasy rowerowe do 34 km od Władysławowa. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 listopada?

Trasy rowerowe w pobliżu Władysławowa

Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy.

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Władysławowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Wycieczka rowerowa na Żuławy. Trasa prowadzi wzdłuż Wisły na odcinku Wyspa Sobieszewska - Tczew. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Pola pełne maków, chabrów od razu przyciągają wzrok. Warto się wybrać żeby to zobaczyć. Trasa jest łatwa do pokonania. Polecam tą wycieczkę. Nawiguj

Wycieczkę szlakiem rozpoczynamy w Gdyni Chwarzno, na skraju lasu, nieopodal skrzyżowania świetlnego przy ul. Chwarznieńskiej. Tuż za szlabanem szlak zagłębia gęstwinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Przez pierwszy kilometr jedziemy dość szerokim duktem wyłożonym płytami betonowymi, nawierzchnię taką mamy aż po skrzyżowanie szlaków rowerowych. W tym miejscu szlak żółty, którym podążamy dochodzi do niebieskiego – głównego, leśnego szlaku rowerowego. Śledząc dalej żółte oznakowanie zjeżdżamy do potoku Kaczej. Po pokonaniu przepustu nad strumykiem zmienia się także nawierzchnia – na utwardzoną drogę gruntową. Nieco dalej słychać już obwodnicę, niebawem pokonujemy ją przepustem, po czym trasa zaczyna mozolnie piąć się ku Gdyni Dąbrowie. Szlak kończy się przed osiedlem przy ul. Wiczlińskiej. Nawiguj

Gdański Oddział PTTK wytyczył rowerowy szlak łączący Gdynię Chwarzno z Dąbrową. Trasa liczy 3,3 km i wiedzie leśnymi duktami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z Chwarzna do Dąbrowy szlak pokonuje się dość łatwo. Początkowo, aż po tunel pod obwodnicą jedziemy z górki, a następnie droga pnie się ku górze. Po drodze szlak łączy się z oznakowanym kolorem niebieskim, głównym szlakiem rowerowym naszych lasów, który wiedzie z Gdańska Złotej Karczmy do Wejherowa.

