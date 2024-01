Trasy nordic walking do 34 km od Władysławowa. Urokliwe ścieżki na weekend 20 - 21 stycznia

Szukasz ciekawych ścieżek nordic walking niedaleko Władysławowa? Razem z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na ten tydzień. Jeśli to Twój początek z nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by znaleźć swoje tempo. Poznaj nasze propozycje, gdzie można się wybrać w okolicy Władysławowa na nordic walking. Tym razem znaleźliśmy ścieżki w odległości do 34 km od miasta. Sprawdź je i daj znać, jak Ci się podobało.

Nordic walking w okolicy Władysławowa

Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy 3 ścieżki nordic walking oddalone maksymalnie o 34 km od Władysławowa. Zobacz, czy trasa polecana przez innych użytkowników Traseo jest dobra również dla Ciebie. Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka jest prognoza pogody we Władysławowie. W sobotę 20 stycznia według prognozy pogody ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 72%. W niedzielę 21 stycznia zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być 2°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać. 🌲🌤️ Trasa nordic walking: Oksywie-Rewa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 15,31 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podejść: 173 m

Suma zejść: 213 m Max_c74 poleca trasę uprawiającym nordic walking z Władysławowa

Wycieczka piesza z Oksywia Górnego do Rewy. Trasa jest łatwa, ale miejscami wymaga pokonania sporych przeszkód terenowych. Polecam zejście z klifu w okolicy cmentarza MW oraz zejście do Wąwozu Kalkucz (zwłaszcza po deszczu). Po drodze sporo ładnych widoków i ciekawych miejsc. Polecam tę trasę.

Czy będzie dobra pogoda do marszu? Prognoza pogody na weekend we Władysławowie

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Szlak Krawędzią Kępy Puckiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,96 km

Czas trwania marszu: 7 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podejść: 1 279 m

Suma zejść: 1 275 m Trasę do marszu z Władysławowa poleca GR3miasto Pieszy szlak Krawędzią Kępy Puckiej wiedzie z Pucka do Wejherowa. Liczy 34 km i oznakowany jest kolorem niebieskim. Trasa szlaku dzieli się na trzy etapy. Początkowy odcinek wiedzie wzdłuż najeżonego stromymi klifami brzegu Zatoki Puckiej. Kolejny prowadzi wzdłuż granicy rozległych, podmokłych łąk poprzecinanych licznymi kanałami. Rejon ten zwany jest Mostowymi Błotami. Ostatni odcinek marszruty ma charakter leśny i wiedzie wąskimi ścieżkami, pokonując liczne wzniesienia. Pierwszy i ostatni odcinek z pewnością są bardzo malownicze, jednak środkowy należy do wyjątkowo nudnych i, naszym zdaniem, nie do końca przemyślanych.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: 20 metrowy kamienny most kolejowy k./Rozłazina Stopień trudności: 2.0

Dystans: 18,82 km

Czas trwania marszu: 4 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 107 m

Suma podejść: 1 311 m

Suma zejść: 1 311 m Trasę do marszu z Władysławowa poleca GR3miasto

Nadleśnictwo Strzebielino kryje w swych lasach mnóstwo ciekawostek m.in. nieczynną już linię kolejową między Lęborkiem a Kartuzami. Na jej długości znajduje się wiele pięknych kamiennych wiaduktów, które wysokością sięgają niekiedy 20 metrów. Głównym celem naszej wędrówki jest ciekawy wiadukt wznoszący się nad Strugą Węgorza k./Rozłazina. Opis trasy: Wędrówkę rozpoczynamy i kończymy w Godętowie k./Lęborka.

Głównym celem naszej wędrówki jest kamienny most kolejowy k./Rozłazina. Wiadukt został wybudowany w latach 1903 - 1905 by umożliwić ruch kolejowy na odcinku Lębork - Kartuzy. Od roku 2001 linia ta jest zawieszona. Wysokość budowli w najwyższym punkcie wynosi 18 metrów. Pod wiaduktem przepływa Struga Węgorza, zwana do niedawna Młyńską z uwagi na znajdujący się nieopodal młyn. Niestety po drugiej wojnie budynek popadł w ruinę, obecnie nie pozostało po nim śladu.

Prócz kamiennego kolejowego wiaduktu na trasie zobaczyliśmy wiele innych ciekawostek. Zaczynając od miejsca rozpoczęcia naszej wycieczki, czyli Godętowa mamy odrestaurowany pałac ze stylową restauracją i hotelem. Następnie kilkadziesiąt metrów po zagłębieniu się w lesie, aleję drzew pomnikowych otaczające ruiny grobowca rodziny Goddentow. Dalej w kierunku Lęborka: Jezioro Lubowidzkie, które w sezonie letnim oblegane jest przez miejscowych plażowiczów i amatorów "grillowanego steaka", a przed samym kamiennym wiaduktem ciekawą farmę danieli. W drodze powrotnej, idąc przez gęsty las napotykamy na nieco zapomniany stary cmentarz poewangelicki.

Czym jest nordic walking?

Nordic walking zyskuje w ostatnich latach na popularności. Czym jest ten sposób aktywności? Nordic walking to nic innego, jak maszerowanie z odpowiednimi kijkami. Chociaż brzmi banalnie, ten trening wymaga odpowiedniej techniki, by był skuteczny. Poprawne wykonywanie treningu może przynieść zadowalające efekty. To ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu, szczególnie jeśli lubisz spacerować. Marsz z kijkami przyniesie więcej efektów, niż zwykły spacer. Nordic walking może pomóc w zrzucenie zbędnych kilogramów.

Ważne by do nordic walking wybrać dedykowane do tej aktywności kijki, ponieważ różnią się one od zwykłych trekkingowych kijków. Różnią się budową, rękojeścią oraz obecnością pasków. Możemy wybrać kijki: z włókna szklanego

aluminiowe

z włókien węglowych Warto zapoznać się z różnymi rodzajami i dopasować coś odpowiedniego dla siebie. Trzeba pamiętać również o tym, by dopasować kijki do swojego wzrostu. Jeśli stoimy wyprostowani i trzymamy kijek w dłoni to pomiędzy przedramieniem i ramieniem powinien utworzyć się kąt prosty. Możemy również zdecydować się na kijki z regulowaną długością.

Dla kogo jest nordic walking?

Ogromną zaletą tego sportu jest to, że może go uprawiać niemal każdy. Jest to bezpieczny rodzaj aktywności, a dodatkowo marsz z kijkami odciąża stawy kolanowe, biodrowe oraz stóp. Jest to więc bardzo dobry wybór dla osób starszych. Gdyż wystąpienie kontuzji jest bardzo rzadkie, oczywiście przy zachowaniu odpowiedniej techniki.