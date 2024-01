Trasy na rower do 34 km od Władysławowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 3 - 4 lutego?

Szukasz pomysłu na wycieczkę rowerową z Władysławowa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 34 km od Władysławowa. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Władysławowa warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe z Władysławowa

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Władysławowa, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 03 lutego we Władysławowie ma być 8°C. Nie powinno padać. W niedzielę 04 lutego we Władysławowie ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 42%. 🚲 Trasa rowerowa: Mała pętla wokół Bieszkowickich Moczarów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 18,57 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podjazdów: 258 m

Suma zjazdów: 271 m GR3miasto poleca trasę rowerzystom z Władysławowa Blisko 20 km pętla wiedzie drogami gruntowymi i leśnymi duktami, z dala od jakiegokolwiek ruchu drogowego. To ciekawa propozycja szczególnie dla rodzin z dziećmi, które szukają wytchnienia na łonie przyrody. Trasa wiodąca wśród malowniczych jezior i mokradeł otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wielu osobom przypadła do gustu i nic dziwnego wszak okolice te to naprawdę ciekawy rejon nie tylko pod kątem wycieczek rowerowych, ale także i wędrówek. Bliskie sąsiedztwo wspaniałych, okolicznych jezior i leśnej głuszy urozmaica ten krajobraz, sprawiając, że turysta może jeszcze bardziej zagłębić się w przyrodzie i poznać jej kwintesencję. Podczas naszej wycieczki zobaczyliśmy kilka jezior, zarówno zdatne do kąpieli i plażowania, jak i objętych ochroną.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wejherowo Park - Lasy Południowe - Park Stopień trudności: 2.0

Dystans: 10,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 98 m

Suma podjazdów: 535 m

Suma zjazdów: 548 m Darro poleca trasę mieszkańcom Władysławowa Trasa łatwa w sam raz na popołudniowy wypad po pracy przed kolacją ;), lekki ale długi podjazd przez las i potem zjazd asfaltową droga do Wejherowa.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Puck-Wladyslawowo-Puck Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24,41 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 55 m

Suma podjazdów: 827 m

Suma zjazdów: 816 m Trasę rowerową mieszkańcom Władysławowa poleca Darro Puck - Władysławowo - Puck - ścieżką rowerową wzdłuż Zatoki Puckiej. Trasa łatwa, większość po ścieżce rowerowej R10. Na trasie - port rybacki w Pucku, rezerwat Słone Łąki z pomostem wchodzącym w Zatokę Pucką, wzdłuż pomostu tablice edukacyjne ze zdjęciami i opisem miejscowej fauny i flory oraz marina ( niewielka na 10-12 łódek) w Swarzewie. We Władysławowie pomnik poświęcony polskim himalaistom.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend we Władysławowie

🚲 Trasa rowerowa: Czerwono-czarny do Tczewa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 336 m

Suma zjazdów: 374 m Trasę rowerową mieszkańcom Władysławowa poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa do Tczewa. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy m. in.: skansen w Mokrym Dworze, dzwonnicę w Wiślinie, kościół w Wróblewie, kaplicę w miejscowości Grabiny-Zameczek, kościół w Krzywym Kole, kościół w Steblewie. Polecam tą trasę.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czarna pętla Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,34 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 530 m

Suma zjazdów: 528 m Trasę rowerową mieszkańcom Władysławowa poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa do TPK. Po pracy warto wybrać się nawet na 2-3 godziny na rower żeby odpocząć. Trasa pełna jest szybkich zjazdów i pozwala się w pełni zrelaksować Polecam na dobranoc.

Nawiguj

