Ścieżki rowerowe do 34 km od Władysławowa. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 12 - 13 sierpnia?

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. 🚲 Trasa rowerowa: Wzniesienia Puszczy Wierzchucińskiej Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,66 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 118 m

Suma podjazdów: 690 m

Suma zjazdów: 722 m Trasę rowerową mieszkańcom Władysławowa poleca GR3miasto Puszcza Wierzchucińska, to niewielki obszar leśny położony pomiędzy Pojezierzem Słowińskim a Kaszubskim, na skraju Wysoczyzny Żarnowieckiej. Porastają go głównie drzewostany sosnowe dzięki czemu pomimo, iż wokół jest szaro, buro i ponuro, tam wiecznie zielono. W leśnej gęstwinie w oczy rzucają się także liczne stare buki i dęby, których konary obciągnięte są mchami i porostami. Przemierzając tę okolicę napotkamy na wiele śródleśnych bagien oraz niedostępnych jezior, w których woda jest czarna jak smoła. Jak się okazuje obszar ten obfituje w dość pokaźne i mocno pofałdowane wzniesienia, których szczyty oscylują od 100 do 180 m n.p.m.

Na naszej trasie zagłębiliśmy się w gęstych, wiecznie zielonych lasach sosnowych, zobaczyliśmy stare okazy buków i dębów, a także ciekawe jeziora o wodach czarnych jak smoła. Podobno barwa ta bierze się od borowiny, która jest odmianą torfu leczniczego, a ten z kolei dobrze wpływa na naszą skórę. Teraz już wiem skąd latem tu tyle plażowiczów "wysmarowanych błotem" ;) Ułożona przez nas trasa rowerowej eskapady wiodła ścieżkami i drogami gruntowymi przez bajeczne tereny: to wspinając się na zapierające dech w piersiach wzgórza, to opadając do dolin i wąwozów, którymi wiją się malownicze potoki. Część trasy opierała się zarówno o znane mam odcinki szlaków turystycznych jak również o dotąd nieznane nam leśne dukty, które odkryły przed nami wiele ciekawych miejsc. Prócz aktywnego wypoczynku na łonie natury, celem naszej wizyty w tych okolicach było zapoznanie się z malowniczymi zakątkami najwyższego ze szczytów – Góry Wysokiej, mierzącej 179,2 m n.p.m. Najpiękniejsze, niemalże górskie widoki rozpościerają się z liczącego prawie 140 m wysokości wzniesienia górującego nad Strzenielinem.

Liczba górek i wzniesień, jakie mieliśmy do pokonania na zaplanowanej trasie była w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagających uczestników wycieczki. Nasza trasa w 90 proc. wiodła drogami gruntowymi i leśnymi duktami, kilka odcinków pokonaliśmy także bocznymi drogami asfaltowymi. Pomimo wysiłku, jaki musieliśmy włożyć w pokonanie licznych wzniesień, niejednokrotnie mieliśmy okazję zachwycać się pięknem otaczającej nas przyrody. Kaszuby Północne to bardzo atrakcyjny rejon dla wycieczek zarówno rowerowych jak i pieszych, choć bardzo dobrym pomysłem na turystykę jest również spojrzenie na te przepiękne okolice z siodła. W okolicy jest mnóstwo ciekawych stajni

🚲 Trasa rowerowa: Jeziora i mokradła w okolicach Trójmiasta Stopień trudności: 2.0

Dystans: 51,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 182 m

Suma podjazdów: 683 m

Suma zjazdów: 693 m Rowerzystom z Władysławowa trasę poleca GR3miasto

Trójmiejski Park Krajobrazowy, to nie tylko obszar okalający naszą aglomerację. Jego granice sięgają znacznie dalej. Skrywa się w nim wiele ciekawostek przyrodniczych, jak chociażby rejon tzw. Bieszkowickich Moczarów. Nietrudno domyślić się, że teren ten obejmuje przede wszystkim rejony bagienne. Ułożona przez nas trasa pozwala zapoznać się nie tylko z malowniczymi torfowiskami, ale również małymi jeziorami, które skrywają się wśród tutejszych lasów. W okolicach Trójmiasta mamy wiele interesujących jezior i jeziorek. Jedne, z uwagi na występowanie wokół nich rzadkich gatunków roślin i zwierząt, objęte są ścisłą ochroną, inne udostępnione pod wypoczynek i turystykę. W poprzednich edycjach naszego cyklu wycieczek nad wodę w okolicach naszej aglomeracji opisywaliśmy wiele różnych jezior m.in. Otomińskie, Tuchomskie, Marchowo, Kamień i wiele innych. Jedne, z uwagi na łatwość dojazdu i pobliską gastronomię, latem oblegane są przez tłumy, inne bardziej kameralne, które cieszą się spokojem.

🚲 Trasa rowerowa: Czerwono-czarny do Tczewa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 71,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 336 m

Suma zjazdów: 374 m Max_c74 poleca trasę rowerzystom z Władysławowa Wycieczka rowerowa do Tczewa. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy m. in.: skansen w Mokrym Dworze, dzwonnicę w Wiślinie, kościół w Wróblewie, kaplicę w miejscowości Grabiny-Zameczek, kościół w Krzywym Kole, kościół w Steblewie. Polecam tą trasę.

🚲 Trasa rowerowa: Z Rowów do Ustki. Stopień trudności: 1.0

Dystans: 42,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz.

Przewyższenia: 76 m

Suma podjazdów: 1 625 m

Suma zjazdów: 1 633 m Lemur36 poleca trasę mieszkańcom Władysławowa

W ostatnim dniu pobytu nad Bałtykiem pojechaliśmy do Ustki.

Ustka to dawna osada rybacka, której historia sięga średniowiecza.

Dzisiaj, to nadmorski kurort o statusie uzdrowiska. Przyjeżdżają tu kuracjusze, aby leczyć schorzenia reumatyczne, układu krążenia czy przemiany materii. Lokalny mikroklimat bogaty w jod, sole wapnia i magnezu sprzyja kuracją zdrowotnym podczas spacerów plażą i promenadą.

Jednym z ważniejszych symboli Ustki jest pomnik Syrenki. Spotkamy go podczas spaceru po wschodnim molo.

Z rowów do Ustki prowadzi bardzo przyjemny szlak rowerowy R10. Wzdłuż trasy rośnie wiele drzew owocowych: jabłonie, grusze, śliwki. Kto nie zabrał prowiantu nie umrze z głodu ;)

Bardzo przyjemna nadmorska wycieczka rowerowa. Polecam!

🚲 Trasa rowerowa: Urlop i Pierścień Gryfitów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 138,19 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 101 m

Suma podjazdów: 1 311 m

Suma zjazdów: 1 312 m Aza poleca trasę rowerzystom z Władysławowa

Traska zapożyczona od użytkownika Traseo :-) . Urlop nad morzem więc postanowiłem chociaż raz coś pokręcić - pogoda pod psem. Wybór padł na Pierścień Gryfitów - malownicza traska wokół Słupska. Traska niestety od powstania w 2009 roku nie jest utrzymywana w należytym porządku i aż się prosi o poprawienie wypłowiałych oznaczeń trasy i namalowanie nowych. Ogólnie jest bardzo skąpo oznakowana i gdyby nie mapka to miałbym parę razy problemy. Ale i tak mi się bardzo podobało, mnóstwo zieleni, lasów, łąk, pól itp. Wiele interesujących miejsc do zobaczenia. Tylko 25% traski to bezdroża - taki szlak :-)

