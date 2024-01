Przegląd prasy z Władysławowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 3.01.2024

Prasówka Władysławowo 3.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

19-letni wandal we Władysławowie słabo rozpoczął 2024 rok. Młody człowiek na ul. Hryniewieckiego zniszczył bmw i seata. Samochody skopał i urwał elementy wyposażenia. Jak się okazało, był pijany. Za nocne występki może surowo odpowiedzieć, gdyż czeka go nawet kilka lat odsiadki. Jak wpadł? M.in. dzięki szybkim informacjom, które trafiły do policjantów z Władysławowa.