Przegląd prasy z Władysławowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 28.12.2023

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni wydało ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa pomorskiego. Alert został ogłoszony w środę, 27 grudnia i dotyczy on wezbrania wód i przekroczenia stanów ostrzegawczych. Sytuacja potrwa do czwartku - w niektórych miejscach do 9:00, w innych z kolei nawet dłużej.

Helski żłóbek w kościele parafii Bożego Ciała w Helu jest wyjątkowy. Bożonarodzeniowa szopka nawiązuje stylem do żłóbka wybudowanego 800 lat temu przez świętego Franciszka we włoskiej Umbrii. Część kościoła na Początku Polski zamieniła się we fragment miejscowości Greccio. Jak mówią franciszkanie z Helu - to prawdopodobnie największy żłóbek na Pomorzu. Tak wygląda.