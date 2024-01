Przegląd prasy z Władysławowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 27.01.2024

Wściekli kierowcy w Pucku nie przebierają już w słowach, opisując drogi w powiatowym mieście. Na nich, po śniegach, mrozach i deszczach pojawiły się liczne dziury. I praktycznie nie ma dnia, by w internecie nie zamieszczano nowego zdjęcia z dziurawego Pucka. Władze miasta na sygnały w końcu zareagowały. Przy wyrwach w nawierzchni stanęły słupki, ruszyły prowizoryczne naprawy, a potem urzędnicy zaapelowali "Prosimy mieszkańców oraz osoby przemieszczające się po ulicach Pucka o ostrożność oraz wyrozumiałość". Ile naprawdę jest problemów na drogach w mieście? Pokażmy to w ramach akcji #DziurawyPuck.

Anna Michalska rzeczniczką Straży Granicznej była do 2021 roku. To właśnie ona była twarzą służb, gdy w Polsce pojawił się kryzys migracyjny na granicy z Białorusią. Znamy jej następcę. To dotychczasowy pracownik Morskiego Oddziału Straży Granicznej.