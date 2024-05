Przegląd prasy z Władysławowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 22.05.2024

Pół miliona złotych kary dla mieszkanki Starzyna i 5 lat pozbawienia wolności za nielegalnie składowanie gruzu, opon i innych odpadów na terenie gminy Puck. To kara, która może czekać 57-latkę namierzoną przez funkcjonariusza z Zespołu dw. z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku i pracownicków Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Do zdarzenia doszło we Władysławowie we wtorek, 21 maja. W jednej z restauracji na ulicy Siedleckiego wybuchł pożar. Na miejscu znajduje się osiem zastępów straży pożarnej. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Działania strażaków nadal trwają.