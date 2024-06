Przegląd prasy z Władysławowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.06.2024

Prasówka Władysławowo 21.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jastrzębia Góra to popularna turystyczna miejscówka nad Morzem Bałtyckim. W czasach PRL działała tutaj winda, która dowoziła turystów z klifu bezpośrednio na plażę. To był ewenement nie tylko na polskim wybrzeżu. Kultowa winda nie przetrwała do współczesnych czasów. Runęła na plażę.