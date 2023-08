Przegląd prasy z Władysławowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.08.2023

W nocy z piątku (11.08) na sobotę (12.08) we wsie Karwieńskie Błoto Drugie doszło do pożaru. Na miejsce zostali zadysponowani strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Karwi oraz Państwowej Straży Pożarnej w Pucku. Ogniem zajął się domek holenderski, ale okazało się, że dało się go opanować za pomocą gaśnicy.