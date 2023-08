Przegląd prasy Władysławowo 24.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Władysławowie

Hortensje to wspaniałe i modne krzewy ogrodowe. Kwitną pięknie i są prawdziwą ozdobą ogrodu. Warto wiedzieć, że te krzewy można samemu rozmnożyć. Radzimy, jak przygotować sadzonki różnych gatunków hortensji, bo trzeba wiedzieć, że nie wszystkie rozmnaża się tak samo. Oto sposoby na więcej hortensji za darmo!

Pacjenci, którzy na stałe przyjmują leki na receptę, muszą trzymać rękę na pulsie. Zasady dotyczące wystawiania recept zmieniały się w ciągu ostatnich miesięcy już kilka razy. Po tym, jak wycofane miały być recepty roczne, przywrócono je z ograniczeniami, a teraz wprowadzono dodatkowe utrudnienie dla chorych. Zobacz, co się zmienia.

Policjanci z puckiej komendy i ratownicy WOPR spotkali się z turystami, którzy odpoczywali na plaży w Pucku, by porozmawiać o bezpieczeństwie nad wodą. Wspólnie prowadzili działania ukierunkowane na podnoszenie świadomości dzieci i dorosłych podczas wypoczynku nad wodą.

By poczuć się jak astronom, wystarczy podnieść głowę i spojrzeć w niebo. Jak wyglądają najbardziej znane gwiazdozbiory? Gdzie ich szukać? Czy warto? Jest okazja, by się przekonać! Planetobus z Centrum Nauki Kopernik z mobilnym planetarium na pokładzie przemierza Polskę, a od 24 do 25 sierpnia będzie stacjonował w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.