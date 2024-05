Przegląd prasy Władysławowo 13.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Władysławowie

Prasówka Władysławowo 13.05: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

98 zespołów z całego Pomorza zakwalifikowało się do wojewódzkiego finału Pucharu Tymbarku, który rozegrany będzie przy Traugutta w Gdańsku od wtorku, 21 maja do czwartku, 23 maja 2024 roku. Każda ze szkolnych drużyn przystępuje do turnieju z chęcią przeżycia ciekawej przygody. Niektórym dane będzie zrobić kolejny krok już w Warszawie.