Przegląd prasy 7.06.2024 Władysławowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Ogromny wyciek danych klientów Ticketmaster (LiveNation), Santander Bank i nie tylko. Wśród danych nazwiska, adresy, historia transakcji, a nawet numery kont i kart kredytowych setek milionów klientów. Hakerzy dostali się prawdopodobnie do bazy danych chmury Snowflake i teraz oferują sprzedaż danych w sieci. Co należy zrobić w tej sytuacji? Sprawdź szczegóły.

O sporych problemach może mówić 30-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego, która oszukiwała przedsiębiorców, wysyłając im paczki za pobraniem, których ci nie zamawiali. Trafiła w ręce policji i grozi jej 8 lat więzienia. Co więcej, była także poszukiwana listem gończym za nielegalną sprzedaż leków.

Ma zero dodatków i zero kalorii, ale przez nią możesz tyć. Jak to możliwe, skoro woda jest znana z właściwości wspomagających odchudzanie? Zobacz, co na ten temat mówią naukowcy i kto powinien uważać.