Przegląd prasy 31.01.2024 Władysławowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.01, we Władysławowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ranking 8 najtańszych miast Europy na wiosnę i majówkę 2024. Nawet tylko 800 zł za wymarzoną weekendową wycieczkę”?

Prasówka Władysławowo 31.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ranking 8 najtańszych miast Europy na wiosnę i majówkę 2024. Nawet tylko 800 zł za wymarzoną weekendową wycieczkę Polacy już teraz rezerwują wiosenne wycieczki po Europie. Dużym zainteresowaniem cieszą się city breaki – krótkie weekendowe wypady do pięknych miast południa kontynentu. W naszej galerii znajdziecie nowy ranking 8 najtańszych miast Europy na wiosenne wycieczki, w tym Wielkanoc i majówkę 2024. Sprawdźcie, gdzie weekend marzeń kosztuje tylko 800 zł.

📢 Co się stanie, jeśli przestaniesz uprawiać seks? 9 najczęstszych skutków braku seksu Seks wciąż bywa tematem tabu, choć przyznacie (nawet po cichutku), że niemal wszyscy lubimy o nim słuchać i czytać, a czasem nawet go oglądać. Wiele się mówi o tym, jak TO robić, co nam seks daje i jakie zagrożenia są z nim związane. A co się dzieje z ciałem i umysłem, kiedy nie uprawiamy seksu? Poznaj 9 najczęstszych skutków braku seksu.

📢 Tradycyjny chleb w jajku na pożywną kolację. Z tym przepisem nie marnuję nawet kromki chleba. Smak podkręcam korzenną przyprawą Najprostszy przepis na chleb w jajku zna niemal każdy. Ta metoda nie wymaga wielu składników. Wystarczy wymieszać jajko z odrobiną mleka lub wody rozmieszać widelcem, maczać w płynie czerstwy chleb, a następnie smażyć na rozgrzanej patelni z rozpuszczonym masłem. Jednak tę klasyczną recepturę warto wzbogacić szynką i serem. Zobacz przepis na chleb w jajku podawany odrobinę inaczej.

Prasówka 31.01 Władysławowo: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 5 zjawisk w biznesie, które musisz znać w 2024 roku Czy programiści zarabiają coraz więcej? Jaka specjalizacja obecnie jest najbardziej pożądana w branży IT? W jakich sektorach można najwięcej zarobić na webinarach? Na jakie wsparcie mogą liczyć ukraińskie firmy? Czy firmy prowadzone przez kobiety tracą na znaczeniu? Jakie urządzenie może być pomocne w pracy przedsiębiorcy, ale i zwykłego pracownika biurowego? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście.

📢 Wybory samorządowe. Ruszyła kampania wyborcza W Dzienniku Ustaw ukazało się w poniedziałek wieczorem rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na niedzielę 7 kwietnia. Znamy też daty rejestracji komitetów i zgłoszeń kandydatów. 📢 Tajemnicze i rzadkie zjawisko - zdumiewające lodowe włosy! Zobacz niezwykłe zdjęcia Anny Nideckiej Lodowe włosy to rzadkie i fascynujące zjawisko przyrodnicze, które można obserwować w polskich lasach. Te delikatne struktury przypominające watę cukrową czy kłębek puchu wzbudzają zdumienie i ciekawość obserwatorów. Zjawisko to nosi nazwę "Hair ice" (lód włosy) i polega na tworzeniu się specyficznie uformowanego lodu, przybierającego formę białych, delikatnych włosów. Pięknie to zjawisko na swoich zdjęciach uchwyciła mieszkanka powiatu kościerskiego - Anna Nidecka. 📢 Sycylia to prawdziwa perła Morza Śródziemnego. Odkrywamy jej fascynujące tajemnice i ciekawostki Sycylia, największa wyspa Morza Śródziemnego, kusi turystów nie tylko malowniczymi krajobrazami, ale także bogatą historią i ciekawostkami. To miejsce, gdzie słońce świeci przez 300 dni w roku, a atrakcji jest co niemiara – od pięknych plaż po majestatyczny wulkan Etna. Oto kilka fascynujących informacji o tej włoskiej perle.

📢 Nosisz gumkę do włosów na nadgarstku? Zobacz, co może ci grozić przez ten niepozorny gadżet Komu z nas nie zdarzyło się tego robić? Gumka do włosów na nadgarstku jest zawsze w pogotowiu, by zebrać niesforne kosmyki, a nierzadko staje się też… bransoletką. Czy noszenie gumki do włosów na nadgarstku jest zdrowe? Zobacz, jakie niebezpieczeństwa ci grożą, jeżeli często zostawiasz gumkę na ręce. 📢 Leki nowej generacji mogą cofnąć cukrzycę i zapobiec otyłości. Operacje zmniejszania żołądka nie będą już potrzebne? Do użycia w Polsce wchodzą nowej generacji leki, które mogą cofnąć cukrzycę i zapobiec otyłości – twierdzi w rozmowie z PAP diabetolog z WUM prof. Leszek Czupryniak. U wielu osób otyłych zbędna będzie operacja bariatryczna. Leki te mogą zmniejszyć masę ciała nawet o 30 kg w ciągu roku. Zmniejszają przy tym ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

