Przegląd prasy 30.08.2023 Władysławowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Apartamenty Bema 4 w Sopocie po raz trzeci stają się mekką znanych artystów – malarzy, ale nie tylko. W dniach 28.08 – 08.09 odbywa się tam Plener Międzynarodowy z udziałem m.in. Ewy Minge, Jarosława Kukowskiego, Marcina Kołpanowicza, Daniela Pawłowskiego, Dariusza Kamysa, Bianki Kunickiej-Chudzikowskiej, a także twórczyń z Ukrainy – Violety Monsevych i Yulii Mykhaliuk. Zwieńczeniem trwającego kilkanaście dni wydarzenia będzie wernisaż „Synergia”, który rozpocznie się oficjalnie 7 września o godz. 18.00 w Sopockim Domu Aukcyjnym, a prace będzie można tam oglądać do 16 września.

6 aut osobowych zderzyło się na obwodnicy Trójmiasta między Karwinami a Chwarznem w kierunku Chyloni. Lekko poturbowana jest jedna osoba. Utworzył się 8-kilometrowy korek. O 9:00 został odblokowany jeden pas ruchu. Służby zalecają objazd, usuwanie skutków może potrwać do 10:30.

Prasówka 30.08 Władysławowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Biesiada Bretlingowa we Władysławowie to druga plenerowa impreza w powiecie puckim, gdzie gospodarze tego terenu pokazują rybackie rzemiosło, dają posmakować dania z kaszubskiej kuchni i opowiadają o swojej historii. We Władysławowie rybnym bohaterem imprezy były szproty, choć nie zabrakło również fląder.