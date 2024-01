Przegląd prasy 30.01.2024 Władysławowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

W ubiegłym roku do WIOŚ w Gdańsku, wpłynęło 1725 wniosków o podjęcie interwencji. To jest o 775 wniosków więcej niż w 2022 roku! Przedstawiamy podsumowanie działań WIOŚ w 2023 roku.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia w związku z wezbraniem wód i przekroczeniem stanów ostrzegawczych w zlewni rzeki Wieprza od źródła do Bystrzenicy i zlewni Redy wydało w niedzielę Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni.

Słońce, deszcz, śnieg - jest rodzina we Władysławowie, która z WOŚP będzie grała do końca świata i jeden dzień dłużej. - W naszej rodzinie to już tradycja, bo pomaganie jest fajne. A dzisiaj nawet pogoda dopisała - mówi Kasia Klebba. Dlaczego dla nich WOŚP to coś więcej niż styczniowa zbiórka pieniędzy?