Przegląd prasy 28.09.2023 Władysławowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Co obecni parlamentarzyści oraz kandydaci na posłów i senatorów uważają na temat zbliżającego się referendum? Zapytaliśmy przedstawicieli wszystkich partii o opinię nt. pytań referendalnych, na które Polacy będą mogli odpowiedzieć już 15 października 2023 roku. Jako dziewiąty Tomasz Rakowski, przedsiębiorca, działacz lokalny i kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmu RP z okręgu nr 25.

Wpadka nastolatka z gminy Puck podczas policyjnego patrolu, który przejeżdżał przez Strzelno. Na widok mundurowych grupa młodych ludzi spanikowała. Jak się okazało, jeden z 15-latków miał powody, by się bać. Teraz jego sprawą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Naukowcy z Florydy opracowali nowy lek na odchudzanie, który naśladuje wpływ ćwiczeń fizycznych na metabolizm i spalanie tkanki tłuszczowej. Pomaga on chudnąć otyłym myszom, bez podejmowania żadnego wysiłku fizycznego czy zmiany diety. Poprawia również kondycję. Lek może być pomocny nie tylko w leczeniu otyłości, ale też cukrzycy oraz związanej z wiekiem utraty masy mięśniowej. Jak działa ten innowacyjny lek na odchudzanie i kiedy będzie dostępny dla ludzi?

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Uwaga! W mięsie mielonym wołowym inspektorzy sanepidu znaleźli bakterie Salmonella spp. Główny Inspektor Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne, by nie spożywać tego produktu. Partia mięsa, która trafiła do sklepów sieci Lidl, została wycofana. Mięsa nie wolno spożywać, ostrzegają inspektorzy, bo wiąże się to z ryzykiem zatrucia pokarmowego!

Wpadka 50-latka z Pucka, który uciekł przed policją do Warszawy, bo ścigany był listem gończym za oszustwa kredytowe. W ślad za nim ruszyli puccy kryminalni i ustalili, że mężczyzna przebywa poza powiatem puckim. 50-latek wpadł, gdy na oczach policjantów... ruszył na zakupy po piwo.