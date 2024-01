Przegląd prasy 16.01.2024 Władysławowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował prognozę pogody na najbliższe dwa dni. Według meteorologów, na Pomorzu będziemy musieli zmierzyć się przede wszystkim z silnymi i porywistymi wiatrami, wrócą również opady śniegu.

Rozsławiony w 2023 roku jacht motorowy Claudia z Gdańska przechodzi metamorfozę we Władysławowie. Wstępnie wyceniona na ok. pół miliona złotych jednostka stoi na brzegu i odkrywa swoje tajemnice przed jej nowym właścicielem. Adam Otrompka zapewnia, że "Claudia" znowu będzie pływać, choć pod innym imieniem. Jakim? Tego armator zdradzić nie chce. Najpierw jednak trzeba przywrócić jej dawny blask, a jacht pracy wymaga sporo. Znacznie więcej niż to było widać gołym okiem w Gdańsku.