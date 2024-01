Przegląd prasy 13.01.2024 Władysławowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Które pomorskie miasto zwycięży w regionalnym etapie plebiscytu i przejdzie do ogólnopolskiej rywalizacji? Gdynia? A może Słupsk, Gdańsk lub Sopot? Jeszcze dziś do południa możecie głosować, pamiętając, że to nie tylko konkurs - to też nasze wspólne coroczne pomaganie. Zdobyte nagrody trafią do potrzebujących.