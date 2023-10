Przegląd prasy 10.10.2023 Władysławowo. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Władysławowa

Kąpielisko Miejskie nad Jeziorem Klasztornym Dużym w Kartuzach, budowa przedszkola w Borzytuchomiu, przebudowa sali widowiskowo-kinowej w budynku kina w Człuchowie i pomoc przy powstaniu Słupskiego Centrum Wsparcia - to część inwestycji na Pomorzu, które powstaną przy wsparciu pieniędzy z rządowej puli Polskiego Ładu. - Każda z tych inwestycji oświatowych to kwoty wielomilionowe, które pozwolą na zwiększenie komfortu w pracy w edukacji w szkołach i przedszkolach - mówił Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Szybki internet w domu wcale nie jest szybki? Zwolniło ci Wi-Fi w domu? Przeglądanie internetu w telefonie to udręka, bo połączenie jest zbyt wolne? Jeśli sygnał w twojej domowej sieci jest słaby, to winny... możesz być ty. Źle ustawiony router może namieszać z zasięgiem internetu. Oto co blokuje zasięg Wi-Fi w domu. Sprawdź, co musisz usunąć z okolic swojego routera.