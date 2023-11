Prognoza pogody tygodniowa dla Władysławowa. Sprawdź, jakiej pogody możesz spodziewać się od jutra (25.11) do czwartku

Jesienny deszcz? Sprawdź, ile go będzie według prognozy pogody we Władysławowie w tym tygodniu

Prognoza na tydzień we Władysławowie według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych dni? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy we Władysławowie od jutra (soboty, 25.11) przez najbliższych dni (do czwartku 30.11). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Władysławowa. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższe dni.

Pogoda na tydzień we Władysławowie: sobota, 25.11 Spodziewana temperatura w sobotę we Władysławowie to 3°C. Z kolei w nocy z soboty na niedzielę spodziewać się możemy temperatur rzędu 1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów we Władysławowie będzie na poziomie 79%. Może spaść do 1 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Władysławowa, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 34 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie północny. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 25.11.2023: Temperatura w dzień: 3°C.

Temperatura w nocy: 1°C.

Wiatr: 34 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 79%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

ZOBACZ KONIECZNIE 14 najgroźniejszych zwierząt świata, na które trzeba uważać w podróży

Pogoda na tydzień we Władysławowie: niedziela, 26.11 Spodziewana temperatura w niedzielę we Władysławowie to 2°C. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do -1°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w niedzielę szansa na pojawienie się opadów we Władysławowie będzie na poziomie 83%. Może spaść do 2 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Władysławowa, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 31 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -3°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 26.11.2023: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -1°C.

Wiatr: 31 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 83%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

ZOBACZ KONIECZNIE 10 powodów, dla których nie warto wyprawiać hucznego wesela

Pogoda na tydzień we Władysławowie: poniedziałek, 27.11 Za dnia we Władysławowie słupki rtęci powinny pokazać 2°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do -2°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów śniegu we Władysławowie wynosić będzie 74%. Może spaść do 2 cm śniegu. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Władysławowa, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 24 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie północny.

Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 27.11.2023: Temperatura w dzień: 2°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 74%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Prognoza pogody na tydzień dla Władysławowa: wtorek, 28.11 Spodziewana temperatura we wtorek we Władysławowie to 0°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do -2°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Władysławowa, we wtorek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Władysławowa, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 35 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -9°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 28.11.2023: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 35 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 53%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Prognoza pogody na tydzień dla Władysławowa: środa, 29.11 Spodziewana temperatura w środę we Władysławowie to -0°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do -2°C. W oparciu o prognozy pogody dla Władysławowa na środę możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Władysławowa, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 28 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -8°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północny.

Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 29.11.2023: Temperatura w dzień: -0°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 49%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

iPolitycznie: Czy Donald Tusk zawetuje zmiany w unijnych traktatach?