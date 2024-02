Prognoza pogody na dzisiaj dla Władysławowa (09.02). Co zapowiadają meteorolodzy? Redakcja Naszemiasto.pl

Wideo

Pogoda na dzisiaj dla Władysławowa została sprawdzona przez naszych meteorologów. Co się okazało? Możemy dzisiaj spodziewać się we Władysławowie temperatury rzędu 2°C i wiatru o sile dochodzącej do 28 km/h. Jakie warunki pogodowe na dzisiaj przewidują jeszcze meteorolodzy? Sprawdź prognozę pogody na dzisiaj (09.02) dla Władysławowa i przekonaj się.