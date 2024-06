Prasówka z Władysławowa 9.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Najszybsi i najsprawniejsi strażacy w gminie Władysławowo to druhowie z OSP Karwia. To właśnie oni wygrali Zawody Sportowo-Pożarnicze ZOSP RP Władysławowo, które odbyły się w Chłapowie. Wśród młodych druhów najlepsi okazali się strażacy z OSP Jastrzębia Góra i OSP Chłapowo.

Półwysep Helski bardziej ekologiczny. Właśnie zakończyła się ważna, trudna i przełomowa inwestycja: rozbudowa sieci przesyłowej gazu ziemnego z Władysławowa do Juraty. Powstało ponad 11 kilometrów sieci dosyłowej do Kuźnicy i prawie 1,5 kilometra rozdzielczej w Chałupach. - Sieć gazowa jest gotowa do zasilania nowych odbiorców - deklaruje G.EN. Operator. We Władysławowie podkreślają, że ta inwestycja zwiększy potencjał rozwoju gospodarczego gminy.