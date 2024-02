Prasówka z Władysławowa 8.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydało ostrzeżenie, które dotyczy także województwa pomorskiego. Od wtorku, 6 lutego, poziom wód w Morzu Bałtyckim przekracza stany alarmowe. W związku z tym obowiązuje alert trzeciego stopnia związany z wezbraniem wody. Dotyczy on również rejonu Zatoki Gdańskiej.

Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.