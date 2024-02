Prasówka z Władysławowa 20.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

We wtorek 20 lutego, w ramach protestu rolnicy zablokują trasę S 7 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego. Przejazd tym odcinkiem "eski" będzie niemożliwy. Rolnicy będą protestować w ten sposób aż do 10 marca.

Areszt za awanturę w walentynki. Taką konsekwencję musi ponieść 43-letni mieszkaniec powiatu puckiego, który z nożem rzucił się na swoją byłą partnerkę. Mężczyzna terroryzował też rodzinę, a do tego siłą wtargnął do domu. Policjanci znaleźli go nad ranem.

24-latek z powiatu puckiego nie zatrzymał się przed pucką drogówką podczas nocnej kontroli. Najpierw uciekał mundurowym toyotą, potem na piechotę, by skończyć w... kanapie kolegi. Jak się okazało, we krwi miał promile, a do tego czekało go zaległych 9 miesięcy odsiadki.