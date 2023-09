Prasówka Władysławowo 9.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Władysławowie nie minęło Cię nic ważnego

16-17 września w Lubaniu odbędzie się jubileuszowa XXV Kaszubska Jesień Rolnicza oraz Wystawa Zwierząt Hodowlanych, a także dożynki. Wydarzenie to od ćwierć wieku przyciąga prawdziwe tłumy mieszkańców Pomorza i nie tylko. O tym co czeka uczestników tegorocznych jesiennych targów rozmawiamy z Katarzyną Jasińską, zastępcą dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Mira Kubasińska była charyzmatyczną i uzdolnioną wokalistką, której utwory śpiewała cała Polska, a prywatnie żoną i mamą. Życie jej nie rozpieszczało. Rozstała się z ukochanym mężem, z którym występowała w jednym zespole, a następnie mierzyła się z problemami finansowymi, łapiąc się różnych zajęć. I choć jeszcze chciała wrócić do regularnego koncertowania, nie zdążyła. Dziś (8 września) obchodziłaby swoje 79. urodziny.

"Festiwal ZBLIŻENIA to celebracja kultury, sztuki, współpracy, wsparcia i fenomenalnej artystycznej przygody". To już 11. edycja tego wyjątkowego festiwalu. Do 10 września potrwają spektakle, koncerty, warsztaty i wykłady. Wszystko całkowicie za darmo! Warto skorzystać.