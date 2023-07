Prasówka Władysławowo 23.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Władysławowie nie minęło Cię nic ważnego

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich opublikowała raport na temat utraty żurawia stoczniowego z pokładu holowanego pontonu na Morzu Bałtyckim, do którego doszło pod koniec sierpnia ub.r. Przypomniano, że trzej marynarze holownika Odys byli pod wpływem alkoholu.

W sobotę na stadionie Żelistrzewie impreza "Mundurowi w służbie krwi". Atrakcji i okazji do pomocy nie zabraknie. Na stadion zaprasza m.in. Małgosia Czapp, której Żelistrzewo pomagało rok temu. Będzie świetna zabawa i zbiórka na wóz dla OSP Żelistrzewo.

Męskie Granie to festiwal organizowany w Polsce już od 2010 roku. Co ciekawe, pierwszy w historii koncert w ramach trasy odbył się właśnie w Gdańsku - 17 lipca 2010 roku. Trzynaście lat później Męskie Granie jest najpopularniejszą trasą koncertową w kraju i zrzesza topowe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. 21 i 22 lipca Męskie Granie powraca do Gdańska!