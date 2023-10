Prasówka Władysławowo 21.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy we Władysławowie nie minęło Cię nic ważnego

Już nie tylko policja może wystawić taki mandat. Straż Miejska zyskała nowe uprawnienia. Od 20 października może karać za brak uprawnień do jazdy m.in. rowerem.

Prasówka 21.10 Władysławowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Co się będzie działo w wrześniu 2023 w powiecie puckim? Organizatorzy imprez w powiecie puckim nie zapominają o nas i nie pozwalają się nudzić. W ofercie są m.in. wydarzenia kulturalne, a także sportowe. Bez względu na pogodę - zawsze będzie coś ciekawego do zrobienia! Co robić w powiecie puckim w: Pucku, gminie Puck, gminie Kosakowo, gminie Władysławowo, gminie Krokowa, gminie Jastarnia, w Helu? Podpowiadamy!