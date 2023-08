Prasówka 7.08.2023 Władysławowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Władysławowa

Prasówka 7.08 Władysławowo: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wichury i deszcze dały się w sobotę 5 sierpnia we znaki w wielu miejscowościach na Pomorzu. Efektem były m.in. powalone drzewa na ulice. W szesnastu przypadkach, aż do dzisiejszego poranka, interweniowali strażacy. Choć na skutek wichur na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, to w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego doszło do niebezpiecznej sytuacji.