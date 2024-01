Prasówka 6.01.2024 Władysławowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Władysławowa

Prasówka Władysławowo 6.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Władysławowo zachwyca zimą! Mroźna i słoneczna pogoda zachęca do spacerów m.in. po szerokich ośnieżonych plażach, ale to port we Władku jest miejscem, gdzie wędrują miłośnicy zimowej fotografii. Oblodzony falochron, latarnia u wejścia do portu, pokryty śniegiem mural Władysławowa... Tak powstają ikoniczne zdjęcia. Zobaczcie jak zimowe Władysławowo pokazała Agnieszka Arciszewska-Koziróg.