Prasówka 4.03.2024 Władysławowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Władysławowa

Specjaliści z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni wydali ostrzeżenie na najbliższe dni dla całego województwa pomorskiego. Od środy, 6 marca, do piątku, 8 marca, należy nastawić się na przymrozki.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Władysławowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 25.02 a 2.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Andrzej Pecka kandydatem Wspólnej Drogi na prezydenta Gdańska. Chce fachowców w gdańskim magistracie ”?

Co się będzie działo w marcu 2024 w powiecie puckim? Organizatorzy imprez w powiecie puckim nie zapominają o nas i nie pozwalają się nudzić. W ofercie są m.in. wydarzenia kulturalne, a także sportowe. Bez względu na pogodę - zawsze będzie coś ciekawego do zrobienia! Co robić w powiecie puckim w: Pucku, gminie Puck, gminie Kosakowo, gminie Władysławowo, gminie Krokowa, gminie Jastarnia, w Helu? Podpowiadamy!