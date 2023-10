Prasówka 18.10.2023 Władysławowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Władysławowa

Zmarła wieloletnia lekarka związana ze Szpitalem Puckim. Wioleta Pokora pracowała tu ok. 20 lat. Świetnie znało ją wielu pacjentów. - Chirurgia była jej powołaniem, pasją i życiem - podkreślają w Szpitalu Puckim.

Sundaville to kwiaty, które latem uprawiamy w doniczkach na balkonach i tarasach. Zachwycają kwiatami, jednak są dość drogie. Dlatego warto je przechować przez zimę. Trzeba im jednak zapewnić odpowiednie warunki. Sundaville można zimować na dwa sposoby. Sprawdź, jak to zrobić.

Znamy wyniki wyborów w powiecie puckim, gdzie wygrała Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość było drugie, zdobywając najwięcej głosów w gminie Puck i w gminie Krokowa. Kolejny pojedynek stoczyli też ze sobą dwaj kandydaci na posłów powiatu puckiego: Kazimierz Plocke i Michał Kowalski. Jednak lokalnie to nie obaj panowie byli liderami zestawień. Powiat pucki najchętniej głosował na Barbarę Nowacką oraz Marcina Horałę.

Powoli opada kurz po wyborach parlamentarnych, jakie miały miejsce w niedzielę, 15 października. Chociaż największe poparcie miało Prawo i Sprawiedliwość, to nie ulega wątpliwości, że Koalicja Obywatelska w porozumieniu z Trzecia Drogą i Nową Lewicą może przejąć kontrolę w Sejmie. Co do Senatu wątpliwości nie ma - tam pakt senacki będzie miał 66 mandatów.