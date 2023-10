Prasówka 17.10.2023 Władysławowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Władysławowa

W restauracji w Jastarni przy ul. Mickiewicza ktoś zapłacił nieswoją kartą płatniczą. Czy to była kobieta, której wizerunek upubliczniła komenda policji w Pucku? To chcą ustalić mundurowi, którzy proszą o pomoc. Rozpoznajesz klientkę restauracji w Jastarni? Daj znać mundurowym z komisariatu w Juracie.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

Podczas wieczoru wyborczego Koalicji Obywatelskiej w Gdańsku doszło do haniebnego zachowania polityków tej formacji i wiceprezydenta Gdańska, Piotra Grzelaka, który z córką na rękach skandował "j*ć PiS". Czy takie zachowanie przystoi wiceprezydentowi Gdańska i posłom KO?

Jest niedziela, 15 października 2023. Wybiła godzina 21:00. W całym kraju oficjalnie zakończyło się głosowanie w wyborach do Sejmu i do Senatu RP, a także referendum. Ważą się polityczne losy Polski. Co się dzieje dalej? Kiedy należy spodziewać się wyników głosowania? - PKW nie podaje szacowanych wyników sondażowych. Wyniki podawane w niewielkich odstępach czasu, podczas konferencji prasowej PKW, to są cząstkowe wyniki wyborów – wyjaśnia ekspert ds. prawa wyborczego, dr Marta Czakowska.