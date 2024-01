Prasówka 17.01.2024 Władysławowo. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Władysławowa

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników we Władysławowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Styczniowe wypłat 500 plus miały wzrosnąć do 800 zł. Okazuje się, że nie wszyscy dostali wyższe wypłaty 800 plus od ZUS. Przyczyną miały być „urzędnicze przeszkody”. Premier komentuje całą sytuację i zapewnia: „Wszyscy bez wyjątku, w trybie bardzo pilnym, otrzymają wyrównanie”. Czy na pewno każda rodzina otrzyma wyrównanie?

Średnia cena energii elektrycznej wyniesie we wtorek w Estonii nieco poniżej 150 euro za megawatogodzinę, co oznacza wzrost o 50 proc. z dnia na dzień – wynika z danych giełdy energii Nord Pool. Jak podano, oznacza to, że we wtorek cena elektryczności będzie wynosić tyle samo w Finlandii, Estonii, Łotwie i na Litwie.