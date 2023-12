Pogoda tygodniowa dla Władysławowa. Prognoza od jutra (5.12) do niedzieli

Będzie okazja do ulepienia bałwana we Władysławowie w tym tygodniu? Odpowie ci prognoza pogody

Prognoza na tydzień we Władysławowie według meteorologów. Jaka czeka nas pogoda w ciągu najbliższych dni? Sprawdziliśmy, czego możemy się spodziewać w najbliższym tygodniu. Zobacz, jaką pogodę przewidują synoptycy we Władysławowie od jutra (wtorku, 5.12) przez najbliższych dni (do niedzieli 10.12). Sprawdź, jakie temperatury będziemy mieć według prognozy pogody na tydzień dla Władysławowa. Dzięki temu lepiej przygotujesz się i zaplanujesz najbliższe dni.

Prognoza pogody na tydzień dla Władysławowa: wtorek, 5.12 Spodziewana temperatura we wtorek we Władysławowie to 0°C. Natomiast w nocy z wtorku na środę temperatura może spaść do -2°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Władysławowa wtorek, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Władysławowa, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 28 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowo-wschodni. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 5.12.2023: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 28 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

ZOBACZ KONIECZNIE Nazwy tych miejscowości zwalają z nóg

Pogoda na tydzień we Władysławowie: środa, 6.12 Spodziewana temperatura w środę we Władysławowie to 0°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -2°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Władysławowa, w środę nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Władysławowa, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -6°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowo-wschodni.

Indeks promieniowania UV na środę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 6.12.2023: Temperatura w dzień: 0°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 18%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Prognoza pogody na tydzień dla Władysławowa: czwartek, 7.12 Spodziewana temperatura w czwartek we Władysławowie to 1°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do -2°C. Według aktualnej prognozy pogody dla Władysławowa czwartek, nie powinno padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Władysławowa, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -4°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie południowy.

Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 7.12.2023: Temperatura w dzień: 1°C.

Temperatura w nocy: -2°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 13%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

Pogoda na tydzień we Władysławowie: piątek, 8.12 Spodziewana temperatura w piątek we Władysławowie to -1°C. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do -3°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Władysławowa, w piątek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Władysławowa, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -7°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 8.12.2023: Temperatura w dzień: -1°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 1%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć

Pogoda na tydzień we Władysławowie: sobota, 9.12 Za dnia we Władysławowie słupki rtęci powinny pokazać -1°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie -3°C. W oparciu o prognozy pogody dla Władysławowa na sobotę możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Władysławowa, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić -8°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-wschodni.

Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 0, co oznacza brak zagrożenia dla zdrowych osób.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 9.12.2023: Temperatura w dzień: -1°C.

Temperatura w nocy: -3°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 8%.

Indeks promieniowania UV: 0.0

ZOBACZ KONIECZNIE TOP 13 historycznych środków antykoncepcyjnych

Wideo szkolenie wojsko