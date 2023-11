Parkujesz we Władysławowie tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się we wtorek rano skrobaczka do szyb Redakcja Naszemiasto.pl

Prognoza Władysławowa na jutro. Będzie mróz? iStock Getty Images

Chcesz sprawdzić, czy we Władysławowie jutro będzie przymrozek? Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy z poniedziałku na wtorek. We Władysławowie będziemy mieć 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia opadówszacuje się na 72%, z kolei wilgotność powietrza: 90%. Przewidywana przez meteorologów prędkość wiatru to 21 km/h. Dzięki temu możemy być niemal pewni, że w nocy we Władysławowie nie będzie przymrozków.