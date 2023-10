Parkujesz we Władysławowie tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się w poniedziałek rano skrobaczka do szyb Redakcja Naszemiasto.pl

Prognoza Władysławowa na jutro. Będzie mróz? iStock Getty Images

Chcesz sprawdzić, czy we Władysławowie jutro będzie przymrozek? Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy z niedzieli na poniedziałek. We Władysławowie będziemy mieć 13°C. Przy tym szansa na pojawienie się opadów to 0%, z kolei wilgotność powietrza: 87%. Przewidywana przez meteorologów prędkość wiatru to 21 km/h. Sumując te dane, można stwierdzić, że w nocy we Władysławowie nie pojawi się szron.